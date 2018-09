Oulun Merijalinrannasta poistetaan uppopuita siian lippoamisen tieltä – pyörätie suljetaan lastauksen ajaksi

Siian lippoamisolosuhteita parannetaan Merijalinrannassa poistamalla uppopuita joen pohjasta 11.-14. syyskuuta välisenä aikana.



Puiden lastauksen ajaksi joudutaan sulkemaan Merijalinrannan viereinen pyörätie, liikenne on ohjattu Koskitielle.



Uppopuut ovat haitanneet lipon käyttöä eniten Merijalin puolen lippolaiturilla. Oulun Energia hankkii Merikosken kalatalousvelvoitteen mukaisesti siian mätiä lippotapahtumassa, joka pidetään vuosittain lokakuussa.



Puiden poisto on osa Oulujoen vesistön puitesopimusta. Hankkeilla pyritään vähentämään säännöstelyhaittoja Oulujoella ja parantamaan vesistöjen ympäristöoloja.



Yhdentoista kunnan lisäksi puitesopimuksessa ovat mukana vesivoimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset.