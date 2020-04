Oulun Lentokentäntielle esitetään lisäkaistoja – uutta ohitustietä ja raideliikennettä ei nähdä järkevänä

Nyt on jo pitemmän aikaa näyttänyt siltä, että kaikenlaisia epäonnistuneita tai vaiheeseen jääneitä suunnitelmia Oulussa pukkaa, jotka eivät näytä toteutuvan, ei sitten millään, esim. Matkakeskus, Torihotelli, Allas seapool, TervaTower, Sykkelit, sekä alati muuttuvat liikennjärejestelyt, jotka eivät palvele autoilijoita - oikeastaan on kartottanut autot keskustasta, ja mitä näitä nyt sitten onkaan.

Matkakeskus kannattaakin rakentaa Kempeleeseen, joka on liikenteellisesti paljon järkevämpi paikka, moottoritie ja muut maantiet risteävät sopivasti, tilaa on paljon väljemmin rakentaa, sekä kaikkialta naapurikunnista on näppärä ajaa Kempeleeseen, ja ei tarvitse änkeä kaupungin ahtauteen, jossa parkkipaikatkin ovat "kortilla".

Lisäksi Kempeleestä voisi tehdä syöttöraide- liikenteen lentoasemalle, joka palvelee sekä juna-, bussi-, henkilöauto- ja lentoliikenteen matkustajia.