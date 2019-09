Oulun Lentokentäntiellä pysäytetty liikemies kuvasi poliisiautossa ja niskoitteli, oikeus antoi tonnien sakot – poliisipartion syytteet miehen pahoinpitelystä kaatuivat

Aivan oikein. Vaikka olisi kuinka tärkeä omasta mielestään niin silti samat säännöt koskettavat. Poliisia vastaa niskottelu on kyllä hölmöintä mitä voi tehdä. Poliisilla ei ole sitä mahdollisuutta, että antaa asian olla koska asiakas pistää hanttiin. Tarvittava voima kyllä löytyy jos poliisi on päättänyt kiinniotosta. Vaikka ylikehittynyt ego kokisikin kolauksen niin silti pienimmän riesan tie on tehdä yhteistyötä.