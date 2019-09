Oulun lentoaseman pysäköintiä muutettiin – Aseman päällikkö: "Meidän tarkoitus on vain taata, että tänne pääsee sujuvasti sisään ja ulos"

Lentokentän saattoalue on tyhjä kuin kiitotie. Sujuvuuteen pyritään kiertotien avulla ja parkkipaikkatarjontaa yksinkertaistamalla.

Oulunsalon lentokentän edusta on muuttunut rajusti kesän kuluessa. Tavoitteena on ollut yksinkertaistaa tarjontaa, joten neljästä eri parkkipaikasta on muodostettu kaksi: etualalla on kalliimpi P1 ja taaempana hieman edullisempi P2.