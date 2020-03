Oulun Lekatien iso talotyömaa on yhä myymättä, asuntorakennuttaja Bonava uskoo kauppojen syntyvän – "Jossakin vaiheessa tontilla pitää alkaa tapahtua", sanoo kaupungin tarkastuspäällikkö

Keskeneräiseksi jääneelle asuntorakennuttaja Bonavan kerrostalotyömaalle Oulun Lekatiellä ei vielä ole löytynyt jatkavaa rakennusyritystä.

– Kiinnostuneita on erittäin paljon. Nyt asiaa tutkitaan ja pyritään hoitamaan se hallitusti. Tarkoitus on myydä tontti, ja siinä menee helposti pari kuukautta, Bonavan yksikönjohtaja Panu Sivula sanoo.

Sivula ei näe tehtävää mahdottomana, vaikka tontilla nyt ei tapahdukaan mitään.

– Päinvastoin. Tontti on hyvällä paikalla, mikä selittää erittäin kovan kiinnostuksen. Tällaisissa isoissa kokonaisuuksissa puhutaan myös isoista rahoista, joten asioita ei käsitellä päivissä, kyllä siihen kuukausia menee.

– Joka tapauksessa siistimme tonttia kevään aikana samaan aikaan kun haemme uutta toteuttajaa. Uusi yrittäjä katsoo sitten, mitä hän voi tontilla olemassa olevasta tavarasta hyödyntää, Sivula sanoo.

Bonava päätti vetäytyä Oulusta viime vuoden lopussa ja keskitti liiketoimintansa pääkaupunkiseudulle sekä Turun ja Tampereen alueille.

Oulun Lekatielle, Kalevan entiselle tontille, Bonava ehti rakennuttaa valmiiksi tontille kaavoitetuista kymmenestä kerrostalosta kolme.

Bonava on ruotsalainen rakennuskonserni, joka irtautui NCC:stä vuonna 2016.

Tontti on aidattu

Juntattuja paalureunuksia, irtonaisia teräspaaluja, joitakin muita rakennustarvikkeita – ja keskellä monttu.

– Tontilla on varauduttu rakentamiseen laittamalla pontteja. Autokellari on jäänyt kesken, mutta olemme ennakoineet tätä. Tontti on kuitenkin aidattu. Viime viikolla tehdyn loppukatselmuksen pöytäkirjaan kirjattiin velvoite, että ellei korttelin toimija vaihdu vuoden 2020 aikana, vastuut säilyvät Bonavalla. Jossakin vaiheessa tontilla pitää alkaa tapahtua, Oulun kaupungin rakennusvalvonnan tarkastuspäällikkö Tapani Hoppu sanoo.

Kaupunki ei ole asettamassa tarkkaa määräaika, milloin viimeistään jotain pitää tontilla tapahtua.

– Rakennusvalvonta on pitkämielinen: rakentajille annetaan riittävästi aikaa ennen kuin aletaan pakottaa toimenpiteisiin. Pitää ymmärtää rakennusliikkeitä, sillä eihän uusia suunnitelmia hetkessä tehdä. Tässä tapauksessa on pakko antaa kohtuullinen aika. Jos lähtisimme pakkolinjalle, se voisi kestää jopa pari vuotta. Tärkeintä on että tontti on saatu aitaamalla turvalliseksi.

Jatkossa kirjaus lupaehtoihin

Vastaavia kortteleita on Tapani Hopun mukaan muitakin Oulussa, muun muassa rautatien varressa ja Merijalinrannassa.

– Jatkossa aiomme kirjata lupaehtoihin kohtuullisen ajan, että jos työmaa jää kesken, se pitää hoitaa jollakin tavalla. Nyt noususuhdanteen aikana ei ole ollut suurta pelkoa moisesta.

Joutuisiko yksityinen rakentaja siivoamaan tontin heti, jos urakka jää kesken?

– Yksityinen rakentaa yleensä yhden tontin, jossa liittymiä toisiin tontteihin ei ole. Bonavan tapauksessa on rakennettu tontin rajaan ja siitä eteenpäin. Yksityisellä ihmisellä rakentaminen tapahtuu yleensä keskellä tonttia, ja rakennusluvan voimassaoloaikana pitäisi toimia