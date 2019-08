Muistilista poliitikoille, asia on erittäin ajankohtainen ottaen huomioon hallituksen kokoonpanon.

Hampurissa on 191 peruskoulua, joissa maahanmuuttjalapset muodostavat enemmistön. 65 hampurilaiskoulussa maahanmuuttajalasten osuus on yli 70 prosenttia.

No mitä tästä seuraa, oppilaat eivät ymmärrä opettajia, eivätkä opettajat ymmärrä oppilaita, koska yhteistä kieltä ei ole ja silloin ei myöskään opetuksesta tule mitään.

Mitä muuta tästä seurasi, asian esiin nostanutta poliitikkoa syytettiin tietenkin rasismista...yllätys!

No miten tämä liittyy Suomeen? Poliitikkojen tehtävä on pysäyttää kehitys, joka jatkuessaan johtaa samaan tilanteeseen myös Suomessa...äänestäjien tehtävä on valita poliitikot, jotka eivät aja Suomea samaan tilanteeseen.