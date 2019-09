Oulun koulusihteeripalvelut siirretään Monetralle – Siirrolla tavoitellaan palvelujen "kehittämistä ja tehostamista"

Kritiikki on ollut erikoista. Koulutussihterit siirretään omaan yhtiöön, jonne on siirretty muitakin tukihenkilöitä. Opettajien pelko on turhaa. Sihteerit tekevät tietenkin kaikkia tarpeellisia töitä kouluissa. Erilaisia töitä eri kouluissa.