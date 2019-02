Oulun kouluruoka kuskataan entistä harvemmin kuumana keittiöstä kouluihin – "Ruokaa tehdään aiempaa enemmän lähellä asiakasta"

Jos joku tietää, niin oli mielenkiintoista kuulla, että miten ruoka jäähdytetään noissa "cook and chill" -keittiöissä. Parinkymmenen litran kattilan nopea jäähdyttäminen vie yllättävän paljon energiaa varsinkin, kun kantta ei saisi pitää auki. Jos jäähdyttäminen on liian hidasta ja/tai kantta pidetään auki, niin riski ruuan pilaantumiselle on ilmeinen. Vai lisätäänkö näihin "cook and chill" ruokiin kenties lisäaineita? Mm. Hesarissa varoiteltiin uudelleen lämmitetyn ruoan vaaroista (https://www.hs.fi/tiede/art-2000005991928.html?utm_campaign=tf-HS&utm_term=2&utm_source=tf-other&share=9f7267bf7169a7b7bdcb1b8f8831422e). Periaatteessa pienetkin määrät näitä bakteerimyrkkyjä voisivat aiheuttaa syöjilleen epämukavuutta ja miksei myös jotain ihan suoria haittojakin. Nuorten suolistotulehdukset ovat lisääntyneet kuten ovat myös "cook and chill" -keittiöt. Voiko näillä olla yhteys? Olisi ihan tutkimisen arvoinen seikka. Omilla kokemuksilla olen toistaiseksi havainnut, että "cook and chill" ei ole yhtä maistuvaa kuin pelkkä "cook", mutta mitäpä sillä on koululaisille ja laitosväelle väliä.