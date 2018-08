Oulun kouluissa vielä vapaita paikkoja – tarjolla toisen ja kolmannen asteen opintoja

Useaan Oulun oppilaitokseen otetaan yhä opiskelijoita syksyllä alkaviin opintoihin. Tarjolla on sekä toisen että kolmannen asteen opintoja.

Oulun ammattikorkeakoulussa on parhaillaan menossa lisähaku viiteen tutkinto-ohjelmaan, joissa on vielä vapaita aloituspaikkoja. On syytä olla nopea, sillä haku päättyy jo perjantaina kello 15.

Kaksi kohteista on ammattikorkeakoulututkintoon johtavia ja kolme ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia. Haettavat kohteet ovat musiikki-, tanssi-, kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysaloilta.

Alempaa ammatillista koulutusta on myös tarjolla. Oulun seudun ammattiopistossa on useita hakukohteita, joiden hakuaika päättyy elokuussa. Kohteiden joukossa on muun muassa maanrakennus- ja kuljetusalojen opintoja.

Tämän vuoden tammikuusta alkaen ammatilliseen koulutukseen on voinut hakeutua myös jatkuvan haun kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kouluihin voi hakea joustavasti ympäri vuoden. Oppilaitokset päättävät itse tarkemmista hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista.

Oulun seudun ammattiopistossa on tarjolla useita kohteita myös jatkuvan haun piirissä. Avoinna olevat haut voi tarkistaa Osaon verkkosivuilta.

Oulun yliopistossa ei enää kevään ja kesän valinnoissa ole vapaita opiskelupaikkoja, vaan kaikki syyskuussa aloittavat uudet opiskelijat on jo valittu. Seuraava suuri haku on ensi kevään yhteishaku.

Syyskuussa yliopisto kuitenkin järjestää pienen syyshaun opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelmassa. Kyseessä on lastentarhanopettajien lisäkoulutus, jonka valintaperusteet julkaistaan myöhemmin elokuussa. Tullakseen valituksi hakijalta edellytetään aiempia korkeakouluopintoja.

Oulun aikuislukiossa on vielä tarjolla lukion opiskelupaikkoja ja lukioon valmistavan koulutuksen opiskelupaikkoja.

Aikuislukiossa opinnot voi aloittaa jokaisen jakson alussa. Syksyn ensimmäinen jakso alkaa 13. elokuuta, ja opiskelijoita otetaan koko lukuvuoden ajan. Opiskelijaksi haluavan on aina ilmoittauduttava suoraan koululle, sillä aikuislukio ei kuulu yhteisvalinnan piiriin.

Suomen korkeakoulujen järjestämiä lisähakuja kevään yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille voi hakea Opintopolku-sivustolta.