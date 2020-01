Oulun kirjaston lainausautomaatilla tarvitaan jatkossa PIN-koodi – mobiilikirjastokortti käyttöön loppiaisen jälkeen

Oulun kaupunginkirjaston lainausautomaatit päivitetään. Automaattien käyttöön tarvitaan jatkossa kirjastokortin lisäksi PIN-koodi, jota käytetään jo muun muassa OUTI-verkkokirjastossa, omatoimikirjastoissa ja eKirjaston palveluissa.



Lainoja palautettaessa kirjastokorttia tai PIN-koodia ei tarvita.



PIN-koodin voi pyytää kirjastossa käydessäsi asiakaspalvelusta.

PIN-koodin voi hankkia myös OUTI-verkkokirjaston Unohditko PIN-koodisi -linkin avulla asiakastietoihin kirjattuun sähköpostiosoitteeseen.

Ilman PIN-koodia lainaaminen onnistuu jatkossakin kirjaston asiakaspalvelussa.



PIN-koodin käyttöönotto parantaa kirjastokortin tietoturvaa ja vaikeuttaa kadonneen kortin väärinkäyttöä. Asiakkaan nimi- tai yhteystietoja ei näytetä lainausautomaateilla.

Päivityksen jälkeen useassa kirjastossa automaateilla näet omat lainasi, maksusi sekä voimassa ja noudettavissa olevat varauksesi. Voit myös uusia lainasi. Automaateilla ei voi perua varauksia, maksaa maksuja tai tehdä muutoksia omiin tietoihin.



Lainausautomaattien PIN-koodikirjautumisen tarvitsevia uusia toimintoja on pilotoitu viime vuoden maaliskuusta alkaen Kellon, Kaakkurin ja Maikkulan kirjastoissa. Se on otettu käyttöön myös jo Haukiputaan ja Karjasillan kirjastoissa.



Lainausautomaateilla on mahdollista käyttää loppiaisen jälkeen mobiilikirjastokorttia, jonka aktivointi avataan OUTI-verkkokirjastoon oman tilisi Kirjastokortit-välilehdelle. Aktivoinnin jälkeen älypuhelimesi toimii kirjastokorttinasi kirjaston automaateilla.



Lainaaminen ja omien tietojen katselu automaateilla onnistuu myös QR-koodin avulla. Kun lukee lainausautomaatin näytöltä QR-koodin älypuhelimella QR-koodin lukuohjelmalla, ensimmäisellä kerralla koodi ohjaa kirjautumissivulle. Kirjautumistiedot jäävät puhelimen muistiin ja jatkossa voi käyttää lainausautomaatteja kyseisellä laitteella lukemalla QR-koodin automaatin näytöltä.