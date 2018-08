Oulun keskustassa apteekin ryöstön yritys – poliisi sai kiinni lääkesaaliitta jääneen epäillyn

Poliisi on saanut kiinni apteekin ryöstöä Oulun keskustassa yrittäneen henkilön. Hän on poliisin mukaan paikkakuntalainen 33-vuotias mies, jolla on taustallaan aiempia vastaavia rikoksia.

Kasvonsa huivilla peittänyt mies uhkasi sanallisesti apteekin henkilökuntaa ja vaati saada lääkkeitä. Mies kuitenkin poistui apteekista ilman saalista ja pakeni jalan Heinäpään suuntaan. Ryöstön yritys tapahtui kuudelta sunnuntaina.

Poliisin mukaan tilanne kesti todella vähän aikaa.

– Henkilökunta peruutti takahuoneeseen, ja kun epäillylle ei jäänyt ketään ketä uhkailla, hän lähti pois.

Miestä epäillään ryöstön yrityksestä. Hän on poliisin tietojen mukaan todennäköisesti apteekin vakiokävijä, mutta miehen henkilöllisyys ei heti ollut poliisin tiedossa.

Päivitetty kello 21:46 tiedolla poliisin kiinniotosta.