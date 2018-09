Oulun keskustaan halutaan lisää asuinneliöitä – täydennysrakentamista edistetään taloyhtiöille tarjottavilla kannustimilla

Erittäin kannatettava ajatus. Ainoa ongelma on, että tähän suuntaan olisi pitänyt mennä jo vuosikymmeniä sitten. Oulun ilmakuva kertoo kaiken: ydinkaupunki on levinnyt rämeikköihin liian kauas Rotuaarilta. On hyvä, että ihmiset voivat valita missä asuvat, mutta olisi pitänyt tajuta ajoissa, että tiivistä kaupunkikeskustaa tulee rakentaa kaiken muun "levittäytymisen" ohessa.