Oulun keskustaan ei jää yhtään varsinaista lelukauppaa Top-Toyn konkurssin myötä – entinen lelukauppayrittäjä kuvailee tilannetta säälittäväksi

Kuunnelkaa yrittäjiä, joilla on paras näppituntuma asiaan. Kyllä verkkokauppa tuo omat haasteensa ja yhä useammassa keskustassa kävelykatualueiden laajenemisen vuoksi stop and go -tyylinen asiointi on entistä hankalampaa. Mutta kyllä Oulun keskustan vuokrataso on suurin tulppa yritysten tänne tulolle. Monella pienellä yrittäjällä on ihan turha yrittää laittaa putiikkia pystyyn, kun myynnin pitäisi olla kk-tasolla kymmeniä tuhansia, jotta pystyisi edes vuokrat ja yhden työntekijän maksamaan.

Kun kuulostelee muiden kaupunkien kauppiaita, ei siellä Oulun kaltaista katoa ole, vaikka samat haasteet on ja suurin syy on siinä, että niiden keskustoista löytyy kohtuuhintaisia tiloja ja niiden keskustat ovat myös isompia. Oulun toimiva keskusta rajoittuu Valkean ympärille ja aikaisemmin Rotuaarille, jonka reuna-alueet ovat muuttuneet toissijaisiksi paikoiksi. Stockmann ja Rautatalo ovat tyhjillään, Avant Garden on tyhjä, H&M lähtenee Hammarinkulmasta... Silti pikkukoppien vuokrat on siellä 4000 euron luokkaa kuukaudessa.