Oulun kaupunki selvittää, saadaanko tablettitietokoneiden kuluja alemmaksi – koulujen laitteiden kovat liisaushinnat hämmentävät

Jokohan se on aika uskoa, että se on pelkkä poliitikkojen luoma myytti, että asioita saadaan halvemmalla verojen kautta siten, että poliitikot järjestävät asiat kansan rahoilla. Ei, se ei ole totta, että hommat jotenkin toimisivat paremmin niin, että me annamme rahat poliitikoille jotka sitten tuhlaavat meidän rahat. Miksi me uskoisimme siihen, että he saavat mitään palveluita meille halvemmalla kuin mitä me itse saisimme? Tässäkin tapauksessa ei pitäisi meidän maksaa veroja ollenkaan eli pidettäisiin itsellämme rahamme ja hankkisimme siitä sitten joko yksin tai yhdessä porukalla tabletin ja voin vaikka vannoa, että tulee edullisemmaksi kuin mikään ihmeen poliitikkojen hankkima liisinki-sopimus.

Katsokaas silloin kun ne eivät ole sinun omia rahoja, niin ne syytää niitä pitkin maita ja mantuja ja mitä lie hyväveli sopimuksia siellä tekevät. Sosialismi ei yksinkertaisesti toimi ja myös meillä Suomessa on aika laittaa ne keltaliivit päälle ja sanoa, että nyt tämä loputon verojen keräys saa luvan riittää.