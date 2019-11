Oulun kaupunki muutti parvekkeiden ja terassien lasitusohjeita – joissakin tapauksissa lasittamiseen ei tarvita lupaa

Oulun kaupungin rakennusvalvonta on tarkentanut ohjeita terassien ja parvekkeiden lasittamisen luvanvaraisuudesta. Jatkossa niiden tekemiseen ei välttämättä tarvita toimenpide- tai rakennuslupaa.

Lupaa ei tarvita esimerkiksi silloin, jos terassin tai parvekkeen kohdalla on puisto tai vastaava alue, jonne ei voi rakentaa.

Uusien ohjeiden mukaan lasittaminen ilman lupaa on mahdollista myös silloin, jos tontilla on enintään 4 asuntoa ja kaupungin asettaman muut ehdot täyttyvät.

Katetun terassin tai parvekkeen lasittaminen ilman lupaa edellyttää kaikkien kymmenen ehdon täyttymisen:



1. Kysymyksessä on omakotitalo tai paritalo.



2. Asuntojen lukumäärä tontilla on korkeintaan neljä.



3. Talo on terassin tai parvekkeen puoleiselta sivulta rakennusalan sisällä ja terassi tai

parveke korkeintaan metrin verran sen ulkopuolella.



4. Talo on tontin rajasta vähintään 4 metrin ja terassi tai parveke vähintään 3 metrin etäisyydellä.



5. Talojen välinen etäisyys omalla tontilla olevista eri huoneistoihin kuuluvista rakennuksista terassin tai parvekkeen puoleisella sivulla on vähintään 4 metriä.



6. Talojen etäisyys terassin tai parvekkeen puoleisella sivulla toisen tontin rakennusalueen rajasta sekä toisella tontilla olevista terassin tai parvekkeen puolelta osastoimattomista taloista on vähintään 8 metriä.



7. Terassin tai parvekkeen etäisyys yli 60 neliön kokoisesta autosuojasta ja toisen tontin rakennusalan rajasta tai toisella tontilla olevasta terassin tai parvekkeen puolelta osastoimattomasta rakennuksesta on vähintään 7 metriä.



8. Terassin tai parvekkeen etäisyys omalla tontilla olevasta korkeintaan 60 neliön autosuojasta ja toiseen huoneistoon kuuluvasta rakennuksesta on vähintään 3 metriä.



9. Terassin tai parvekkeen etäisyys omalla tontilla olevasta toiseen huoneistoon kuuluvasta terassista tai parvekkeesta on vähintään 2 metriä.



10. Terassin tai parvekkeen etäisyys toisella tontilla olevista terasseista tai parvekkeista on vähintään 6 metriä.