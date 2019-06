Oulun kaupunki lopettaa avopalvelujen oston Palvelusäätiöltä – taustalla säästöpaineet

Luitko jutun? Tekstissä mainitaan, että vuotuinen asiakasmäärä on 55 000. Se tekee viikottain yli 1000 käyntiä. Tämä kyllä kertoo palvelun tarpeesta. Ennalta ehkäisevä työ säästää selvää rahaa. Jutussa mainitut palvelut lisäksi lisäävät ikäihmisten mielekästä elämää, joka jo sinällään on terveysvaikutteista. Taitaa kuitenkin olla kysymys siitä, että Palvelusäätiö on yksityinen säätiö. Säätiöt eivät maksa veroja, eikä näin ollen tuo Oulun kaupungille tuloja. Näiden palvelujen on jatkuttava ikäihmisten hyvinvoinnin vuoksi. Ja pitemmällä tähtäimellä myös säästösyistä.