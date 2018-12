Oulun kaupunki kunnostaa katuja Toppilassa, Myllyojalla ja Takalaanilassa – suunnitelmia esitellään kaupunkilaisille

Toppilassa sijaitseva Paltamontien katu peruskorjataan vesihuoltojärjestelmineen, joka on lähes 40 vuotta vanha. Lisäksi sähköverkko kaapeloidaan maan alle.

Lähialueen muut katu- ja vesihuoltotyöt remontoitiin vuosina 2002–2006, mutta Paltamontie jäi hankkeen ulkopuolelle.

Katuosuuden suunnitelmaluonnoksia esitellään keskiviikkona 16. tammikuuta 2019 Merikosken koululla (Kauppaseurantie 2, Oulu) kello 18. Suunnitelmien on määrä valmistua helmikuun lopussa, ja työt voitaneen aloittaa ensi kesänä.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta käsitteli tiistaina myös muita kadunkunnostustöitä.

Myllyojalla on aloitettu Pääskystien, Pääskykujan, Sieppotien ja Sieppokujan katujen sekä vesihuollon peruskorjauksen suunnittelu. Pääskystiellä on todettu puutteellinen kuivatus, ja vesihuolto on 55 vuotta vanha.

Suunnitelmissa on peruskorjata katujen kunnallistekniikka, kuten uusia katuvalaistus, vesijohdot, jätevesiviemärit ja hulevesiviemäröinnit. Vesihuollon uusiminen kaivamalla vaatii kadun täydellistä peruskorjausta. Suunnitelmat valmistuvat helmikuun loppuun mennessä.

Kadunparannussuunnitelmien luonnoksia esitellään asukastilaisuudessa torstaina 17. tammikuuta kello 18 Myllyojan koululla.

Takalaanilassa sijaitsevalle Takalaanilantielle on laadittu katusuunnitelma, jonka Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti asettaa nähtäville.

Teollisuusalueen katua on asemakaavan muutoksen yhteydessä jatkettu uudelle alueelle. Sen toteuttaminen mahdollistaa uusien teollisuustonttien käyttöönoton, ja rakentaminen sisältyy ensi vuoden katurakentamisohjelmaan.