Oulun kaupunki keskittää ruokatuotantonsa – kaupunginvaltuusto päättää siirtyykö aterioiden valmistus Ruskoon

Hyvä, että jossakin asiassa toimitaan ja tehdään päätöksiä. Aika näyttää sitten toiminnan tulokset, mutta ainakin yritetään.

Ihmetyttää vaan, miksei tuossa lukioverkkoasiassa saada tehtyä järkeviä ja laatua parantavia ratkaisuja, jotka toisivat myös sästöjä. No siksi, kun muutamilla "ympäristökuntien" poliitikoila koko oman aseman nousu ja valtuutettuna pysyminen on kiinni vain yhdestä asiasta: lukioverkko on säilytettävä. Silloin nähdään vain oma tai korkeintaan oman kylän napa ja sehän on varsin kapea käsitys maailmasta.