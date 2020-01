Oulun kaupunki jatkaa rahastosijoitustaan

Siis Oulun kaupunki on mukana sijoittamallaan summalla eli miljoonalla eurolla VisionPlus Fund I Ky:ssä. Kyseessä on siis kommandiittiyhtiö,jonka toiminnassa Oulun kaupunki on mukana äänettömänä yhtiömiehenä. Uskoisin,että tässä on myös jonkinlaista voittoa tavoiteltu ja toivottavasti myös saatu.