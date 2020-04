Oulun kaupunki järjestää kyselyn Sanginjoen luonnonsuojelualueen kehittämiseksi.

Kannattaako? Keskustalaiset enemmistönä torppaa koko hankkeen. On outoa ettei meillä ole retkeily mahdollisuuksia oikeaan metsään. Turha kenenkään tulla sanomaan että lähtee mettään kävelee sitä riittää. Olen kävellyt ja sanon sen että suot on ojitettu, rämeet on ojitettu, kankaat on hakattu paljaaksi ja tietenkin ojitettu nyt suurin osa niistäkin kasvaa vesakkoa. Vanhoja tai luonnon mukaisia metsiä ei yksinkertaisesti ole. Olis aika lopettaa tämä keskustalaisten ahneus jossa kaikki pitää muuttaa rahaksi.