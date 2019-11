Oulun kaupunki jakaa 2000 ledivaloa pyöräilijöille – tempaus on osa valtakunnallista Pyöräilytalvi-viikkoa

No jo on jonninjoutava tämä punaisen takavalon sääntö pyörätiellä ajeluun, mutta onpahan hyvä tietää, että vuosikausia tyhjän panttina olleelle kapistukselle löytyy loppusijoituspaikka. Katuosuuksilla ja maanteillä pitempiä siivuja ajellessa siitä toki hyötyä voi olla, mutta kiinnostaisi tietää, montako peräänajoa pyöräteillä on pimeän takia tapahtunut vaikkapa viimeisen sadan vuoden aikana, jos sitäkin vastaan on näin suojauduttava.

On taas vissiin kehitelty sääntöjä jossain byrokraattilaitoksen tunkkaisessa komerossa mielikuvituspäissään ilman realismin häivää.