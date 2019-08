Oulun kaupunki ja OAMK houkuttelevat oululaisnuoria luoville aloille uudella valmennusohjelmalla – hakuaika ohjelmaan elokuun loppuun saakka

Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu aloittavat syyskuussa uuden valmennusohjelman, jonka tavoitteena on houkutella nuoria oululaisia luoville aloille.

Luova Farmi -niminen ohjelma on kolmen kuukauden pituinen valmennusohjelma 17–29-vuotiaille oululaisille, jotka ovat kiinnostuneet työllistymään luoville aloille. Valmennusohjelma on tarkoitettu oululaisille nuorille työttömille työnhakijoille

Ensimmäinen valmennus alkaa syyskuun puolessa välissä tuottajuus-teemalla, jonka puitteissa nuoria tutustutetaan tuottamisen eri osa-alueisiin.

Valmennettavilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta tai opintoja luovilta aloilta, ainoastaan kiinnostusta ja motivaatiota tuottajan työtä kohtaan.

Nyt käynnistyvän valmennusohjelman lisäksi odotettavissa on myös neljä muuta, eri luoville toimialoille keskittyvää valmennusohjelmaa vuosina 2020–2021.

Ohjelman taustalla on Oulussakin uutisoitu luovan alan työvoimapulasta sekä työvoiman ja työntekijöiden välisestä kohtaanto-ongelmasta. Vaikka Oulu on pitkään ollut muuttovoittoinen kaupunki, se menettää jatkuvasti uransa alkuvaiheessa olevia ja työikäisiä ammattilaisia etelän kasvukeskuksiin. Luovan Farmin on tarkoitus olla osa ratkaisua, jonka avulla nuoria tekijöitä saadaan pidettyä pohjoisessa.

Luovalle Farmille voi hakea perjantaihin 30. elokuuta 2019 klo 15 mennessä hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.luovafarmi.fi. Valmennusohjelmapaikkoja on 25, ja valinta tapahtuu haastattelujen perusteella.