Oulun kaupunki hyväksyi Hailuodon pengertien suunnitelman

Pyörätie koko pengertielle on kallis. Jospa nyt rakennettaisiin vain silloille selkeä jalkakäytävä, kun sen rakentaminen jälkeenpäin siltaa leventämällä olisi erittäin hintavaa. Pengertien leventäminen tarvittaessa pyörätiellä myöhemmin onnistuu helpommin ja halvemmalla.

Tulevat sillat ovat korkeita, niiden päälle pyöräileminne on raskasta, jolloin pyörän taluttaminen ylös on vaihtoehto, mutta tehdä se kapealla pientareella, ei hyvä. Myös vastamäen ylös polkeminen kapealla pientareella on vaativaa, pyörä pakkaa vauhdin hiipuessa heilumaan ja kiemustelemaan, siis ajoradan puolelle. Myös vauhdikas lasku kapealla pientareella on vaativaa. Leveämpi selkeä jalkakäytävä olisi parempi silloilla.