Oulun kaupunki haluaa vauhdittaa alkuvaiheen yritysideoita – uutta rahaa innovaattoreille

Jo on taas intoa perustaa yritystoiminnan synnytyslaitos Ouluun! Oulun elinkeinorakenne ei tällä synnytyslaitokella kummene, koska haiskahtaa, että Business Oulu jatkaa toimintaansa ja saada väkisin Oulusta huipputeknologian ja ict teknologian piilaakso? Hyvä asia varmaan mutta BO;n olisi terveellistä käydä esimerkiksi kysymässä Tampereelta miten he onnistuvat hankkimaan kaupunkiinsa laajampaa elinkeinotoimintaa, siellä on myös vahva ict mutta siellä erittäin monipuolinen elinkeinorakenne, jota Oulu välttämättä tarvitsee. Kun ajaa Tampereen läntistä moottoritietä kohta on koko tienvarsi Ylöjärveä myöten täynnä erilaisia teollisuushalleja, on konepajaa, lihanjalostusta, konekauppaa etc. Olen usean vuoden ajan kulkenut kyseistä tietä pari kertaa kuukaudessa ja ihmetellyt, kun moottoritien molemmat suunnat täyttyvät erilaisista teollisuus ym rakennuksista.

Ei tarvita yritysten synnytyslaitosta se on liian pitkä ja kallis tie. Yrittäjiä löytyy, jos halutaan, jos tonttitarjonta on järkevää, on hyvät logistiset yhteydet ja ennenkaikkea into etsiä yrityksiä ja tarjota järkevät toiminnan edellytykset yrityksillä!!