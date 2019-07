Oulun kaupunki avaa Myllytulliin asunnottomien toimintakeskuksen – mahdollisuus muun muassa peseytymiseen ja ilmaiseen aamupalaan

Asunnottomien päivätoimintakeskus avaa ovensa syyskuun 4. päivänä Kenttätien palvelukeskuksessa. Palvelukeskuksessa on tarjotaan jo entuudestaan tilapäismajoitusta asunnottomille. Päivätoimintakeskus tulee olemaan avoinna arkipäivisin, Oulun kaupunki tiedottaa.

Päivätoimintakeskuksen tarkoituksena on tarjota tila, jossa asunnottomat voivat viettää aikaa lämpimässä päiväsaikaan. Oululaisille asunnottomille ja päihdepalvelujen asiakkaille tarkoitetussa keskuksessa voi vaikkapa katsoa tv:tä, lukea tai juoda kahvit, mutta myös peseytyä tai pestä pyykkiä. Tarjolla on myös maksuton aamupala.

– Suunnittelemme ja rakennamme toimintaa koko ajan yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta toiminta vastaa heidän tarpeitaan, kertoo Kenttätien palvelukeskuksen ja päihdepuolen ohjaajapalvelun tiimivastaava Satu Rajavaara.

Päivätoimintakeskuksessa on mahdollisuus jutella, saada ohjausta ja neuvontaa sekä apua ohjaajilta, sairaanhoitajalta tai sosiaalityöntekijältä. Toiminnan järjestämisessä on kaupungin lisäksi myös järjestöjä ja Oulun seurakunnat.

– Ajatus on, että päivätoimintakeskuksen kävijöillä on mahdollisuus tulla samalla myös muiden palvelujen piiriin, ja että avun saaminen olisi mahdollisimman helppoa, Rajavaara toteaa.

Päivätoimintakeskus tulee Kenttätielle entiseen yhteismajoituksen tilaan. Kenttätiellä tarjotaan jatkossakin tilapäismajoitusta. Tilapäismajoituksessa asiakaspaikkoja on 30, joiden lisäksi yhteismajoituspaikkoja on 9. Palvelukeskuksessa on käytössä myös kaksi turvahuonetta.

Juttua korjattu 31.7.2019 kello 14.37: Kenttätien palvelukeskus sijaitsee Myllytullissa, ei Intiössä kuten aiemmin virheellisesti mainittu.