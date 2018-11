Oulun kaupunki antaa 20 prosenttia alennusta alkuvuonna haettavista rakennusluvista, taksat eivät nouse ensi vuonna

Yksityishenkilö saa Oulun kaupungin rakennusvalvonnalta 20 prosentin alennuksen maksuista, kun hän hakee rakennus- tai toimenpidelupaa ensi vuonna 1.1.–28.2. välisenä aikana, jos lupa on käsiteltävissä 17. maaliskuuta mennessä.

Alennus myönnetään, kun henkilö hakee lupaa omakotitalolle, vapaa-ajan asunnolle tai pienemmille rakennuksille kuten talousrakennukselle, aidalle tai vajalle. Alennus koskee rakennuskohtaista perusmaksua sekä kokonaisalan mukaan määräytyvää lupamaksun osaa.

Alennuksia myönnetään, jotta lupahakemuksia jätettäisiin enemmän aiemmin talvella ja vähemmän kevätaikana, jolloin lupahakemusten käsittelyssä on kiireisintä.

Hyvissä ajoin lupaa hakenut varmistaa, että rakentamisen voi aloittaa jo keväällä. Mahdolliset luvattomat rakennukset voi myös tällä tavalla hoitaa kuntoon nopeasti.

Rakennusvalvonnassa ei uskota, että tulevan vuoden maksutuotot vähenisivät merkittävästi alennuskampanjan takia.

Rakennuslautakunta päätti myös, että rakennusvalvontataksoja ei muuteta ensi vuodeksi. Maksut ovat pysyneet samana pientalojen ja muiden pienkohteiden kohdalla viiden vuoden ajan. Suurten kohteiden taksat ovat pysyneet samana kolme vuotta.

Aiempien vuosien korotuksissa on huomioitu korotuspaineet. Tavoitteen mukainen omavaraisuus on toteutunut vuodesta 1997 saakka, ja tulorahoitus on kattanut rakennusvalvonnan toiminnan kulut.