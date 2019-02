Oulun kaupunginvaltuustolla lähes ennätyksellisen lyhyt kokous maanantaina – paljon puhuttua puhe- ja käyttäytymiskulttuuria pantiin ruotuun

Maanantain Oulun kaupunginvaltuuston kokous alkoi tiivistelmällä valtuustoryhmänjohtajien kesken ennen kokousta pidetystä palaverista, jossa käsiteltiin viime aikoina paljon puhuttanutta valtuuston kielenkäytön ja käyttäytymiskulttuurin heikkenemistä.

– Olemme saaneet palautetta teiltä arvoisat kollegat ja myös oululaisilta siitä, että kohteliaisuus, arvostus, kunnioitus ja käytöstavat ovat rapautuneet valtuustokeskusteluissa, valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (kok.) selosti.

Hänninen linjasi, että valtuuston kokouksissa puheenjohtajan on tulkittava, milloin puhetapa on häiritsevää tai loukkaavaa ja puututtava tai keskeytettävä tarvittaessa. Puheeseen on puututtava ja keskeytettävä silloinkin, jos puheenvuorossa ei käsitellä esityslistalla olevaa käsiteltävää asiaa.

– Toivottavasti olemme ymmärtäneet, että valtuustosalissa käytetään kohteliasta, toisia kunnioittavaa ja arvostavaa kieltä, Hänninen tiivisti ryhmäjohtajien kokoontumisen annin.

Illan kokouksessa käytettiin harvinaisen vähän minkäänlaisia puheenvuoroja, vaan esityslistan asiat nuijittiin nopeasti läpi. Koko kokous kesti vain 20 minuuttia.

– Ei ollut ennätyslyhyt kokous, mutta melkein. Muistan, kun erään kerran kokous kesti vain kahdeksan minuuttia, sanoi valtuutettu Lyly Rajala (kok.).