Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Oulun kaupungin ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022.

Oulun kaupungin talousarvio ensi vuodelle ja taloussuunnitelma vuosille 2021 meni Oulun kaupunginvaltuustossa läpi kivuttomasti ja ilman suurta draamaa.

Muutosesityksiä tehtiin 20, joista maanantaina useimmista äänestettiin. Muutamasta oli ryhmien kesken sovittu, että niistä tehtäisiin yksimieliset päätökset. Viisi muutosesitystä sai kaupunginvaltuuston hyväksynnän, ja loput 15 eivät menneet läpi.

Yksimielisesti hyväksyttiin Anne Huotarin (vas.) muutosesitys, jonka mukaan talousarviokirjan sivun 25 kohtaa muutetaan siten, että kaupungin työttömyysastetavoite lasketaan 10 prosenttiin merkityn 11,5 prosentin sijasta. Perustelujen mukaan kovempi tavoite kannustaa kaupungin virkamiehiä ja päättäjiä etsimään uusia ratkaisuja yritystoiminnan kehittämiseen ja työllistymiseen.

Pekka Simosen (kok.) muutosesityksessä kaupungin kasvaneiden sairauspoissaolojen hillitsemiseksi laaditaan ensi kevään aikana työkyvyn ja terveyden edistämisen suunnitelma. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestämällä hyväksytyistä yksi kirkkaimmista oli Mauno Murtoniemen (vas.) esitys, jossa sivun 106 tekstin kohtaan "kehittämisen kärkenä ovat sivistysohjelman strategiset painopisteet" lisätään sanat "ilmastonmuutos ja kestävä kehitys".

Viidestä ponsiesityksestä hylättiin yhtä lukuun ottamatta kaikki. Äänin 55–11 hyväksytty ponsi tuli Yrjö Harjulta (sd.). Hän esittää, että kaupunki selvittää ensi vuoden aikana niin sanotun kulttuurikortin käyttöön ottamisen. Harju perustelee, että esimerkiksi Oulun teatterin tai Oulu Sinfonian kanssa yhteistyössä luotava kortti toimisi samaan tapaan kuin käytössä jo oleva liikkumaan kannustava liikuntapassi ja sopisi hyvin Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeeseen.

– Täytyy vain todeta, että valtuuston tekemien äänestysten jälkeen muutosesityksistä ja ponsista niiden euromääräinen vaikutus kaupungin käyttötalouteen on nolla euroa, kommentoi kaupunginjohtaja Päivi Laajala valtuuston tekemää budjettipäätöstä.

Kaupungin ensi vuoden budjetti on reilut 35 miljoonaa alijäämäinen. Lainanotto oli kaupunginjohtajan esityksessä suurempi, mutta sitä vähennettiin kaupunginhallituksen käsittelyssä. Lainanotto kasvaa kuitenkin ensi vuonna vajaalla 42 miljoonalla euroa, ja sitä ensi vuonna on kaikkiaan reilut 800 miljoonaa euroa.

Investoinneista Ranta-Toppilan venesatamaa viivytettiin vuodella, mikä vähensi investointien määrää kolmella miljoonalla eurolla. Kaupunginhallitus aikaisti Linnanmaan uimahallin aloittamista jo ensi vuodelle, kun kaupunginjohtaja esityksessään oli myöhentänyt toteuttamisaikataulua. Ensi vuoden veroprosentit kaupunki pitää tämän vuoden tasolla.

Kaupunginvaltuustoa on hämmentänyt hieman päättää ensi vuoden budjetista, koska heti tammikuussa on valmistumassa ulkopuolinen Perlacon Oy:ltä tilattu konsulttiselvitys kaupungin taloudesta. Valtuustopuheenvuoroissa on tullut esille ajatus, että selvityksen esitysten tultua julki budjetti joudutaan repimään heti auki. Laajalan mukaan selvitys tullee vaikuttamaan vuoden 2021 budjetin valmisteluun, joka aloitetaan ensi keväänä.