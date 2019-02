Oulun kaupungintalon remontti siirtyy ainakin vuodella – rakennuksen tuleva käyttötarkoitus ei ole vielä selvillä

Oulun kau­pun­gin­ta­lon remontti siirtyy ainakin vuodella – rakennuksen tuleva käyt­tö­tar­koi­tus ei ole vielä selvillä.

Itse jotenkin putkiaivoilla ajattelisin, että kaupungintalon käyttötarkoitus on olla kaupungintalo.

Vähän samoin kuin autokorjaamo on autokorjaamo tai lääkäriasema on lääkäriasema, mutta oululaisista en kyllä tiedä, mutta koitan selvitä.