Oulun kaupungintalon naapuriin nousee uusi yhdeksänkerroksinen kerrostalo – samalla tontilla jo yksi talo

Ydinkeskustaan Pokkisen kaupunginosaan on vireillä asemaakaavan muutos, joka käsittää yhdeksänkerroksisen uuden talon rakentamisen Oulun kaupungintalon lähinaapuriin.

Mahdollinen rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Kirkkokatu 9 Asemakadun ja Kirkkokadun risteyksessä. Tontin omistaja on Kiinteistö Oy Oulun Vakuutustalo, joka hakee asemakaavan muutosta.

Tontin koko on 975 neliötä, ja siinä sijaitsee nelikerroksinen vakuutusyhtiön toimitiloina oleva talo, joka on tarkoitus säilyttää. Se katsotaan maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristökohteeksi.

KUVA: Ella Jokinen

Kaavailtava yhdeksänkerroksinen talo tulee Asemakadun varteen kohtaan, jossa nyt on pysäköintipiha. Korvaavaa pysäköintitilaa haetaan rakentamalla pysäköintitiloja maanpinnan alapuolelle. Pysäköinti-, huolto- ja kulkujärjestelyjä pyritään kehittämään yhteistyössä naapuriyhtiöiden kanssa.

Nyt tontilla oleva rakennus on valmistunut vuonna 1957, ja se on kooltaan 285 kerrosalaneliötä. Korttelissa muiden tonttien asuin- ja liiketalot ovat 2–10-kerroksisia. Korttelin rajat menevät Hallitusaukiota, Snellmaninpuistoa ja Hallituspuistoa myöten. Puistovyöhyke on katsottu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Asemakaavan muuttamista alettiin hakea alkuvuonna. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina aloittaa hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.