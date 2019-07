Oulun Kaupunginojan pohja näkyi vähäisten sateiden vuoksi – vedenpinta on lähtenyt jo nousuun

Olet kait osittain oikeassa, Oulun veronmaksajat maksavat jokaisesta kuutiosta jonka vesiyhtiö juoksuttaa voimalan ohi myös hätäjuoksutukset. Tietenkin se on vain siirto taskusta taskuun koska me oululaiset omistamme tuon Merikosken, vielä. Vahva on ollut vyörytys kaiken kaupungin omaisuuden myynnistä metsiä myöten mutta vielä on puolustus pitänyt.

Tuon ojan veden vähyyden määrä kyllä ihmetyttää kun on ollut niin kylmä Heinäkuu, veden haihtuminen on kyllä ollut minimissään. Taitaa olla ne juurusojan sulut tiukasti kiinni siellä Oulujoen yhtymäkohdassa?