Oulun kaupunginkirjastolle työntekijä edistämään lasten luku- ja kielitaitoa – ammattiliitto Jyty avusti palkkauksessa

Ammattiliitto Jyty myönsi Oulun kaupunginkirjastolle 5000 euron avustuksen, jonka avulla kirasto palkkasi lasten ja nuoren lukutaitoa ja lukemista edistävän nuoren työntekijän. Jytyn avustuksella palkatun Oona Huoposen työtehtäviin kuuluu lasten ja nuorten iltapäivätoiminta Paulaharjun koulussa sijaitsevassa Puolivälinkankaan kirjastossa.

Paulaharjun koulussa on paljon maahanmuuttajalapsia ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on innostaa lapsia lukemaan ja tukea suomen kielen oppimista. Suunnitteilla on myös kaikille lapsille ja nuorille suunnattu somelukukampanja, joka on määrä julkistaa elo-syyskuun vaihteessa.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn lukukampanjan tarkoituksen on ehkäistä nuorten syrjäytymistä, korostaa lukutaidon merkitystä ja nostaa esille kirjastojen merkittävää roolia yhteiskunnan sivistystyössä, liitto linjaa.

– Varsin moni lukukampanjaan hakeneista kirjastoista mainitsi hakemuksessaan alueen syrjäytymisriskit. Tutkimusten mukaan juuri perinteisellä lukutaidolla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä, Jytyn järjestöjohtaja Ari Sauros toteaa.

Avustus liittyy Jytyn 100-vuotisjuhlavuoteen, jonka kunniaksi Jyty on lahjoittanut yhteensä 110 000 euroa 22 eri kirjastolle Suomessa lukukampanjojen toteuttamista.

Jyty teki keskiviikkona 21. elokuuta vierailun Oulun pääkirjastoon nuoren työntekijän palkkaamisen kunniaksi. Ammattiliiton edustajat ja kirjaston henkilökunta keskustelivat tilaisuudessa muun muassa nuorten ja maahanmuuttajataustaisten lukutaidosta ja lukemisesta, yleisten kirjastojen tulevaisuudesta ja kirjastohenkilöstön edunvalvonnasta.