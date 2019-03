Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala: "Soten kaatuminen ei näy millään tavalla kuntalaiselle"

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan mukaan kuntalaiselle soten kaatuminen ei näy millään tavalla.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ei näe mitään syytä hätääntyä ja painella paniikkinappulaa, vaikka sote ei etenekään.

– On hyvä muistaa, että Oulussa on käynnistynyt kaupungin ja sairaanhoitopiirin välinen integraatioselvitys jo viime vuoden puolella. Tätä viedään joka tapauksessa eteenpäin, oli maakunta perustettu tai ei.

Laajala ei näy tavallisen kuntalaisen kannata mitään syytä huolestua.

– Ei tässä sinänsä dramatiikkaa ole: kansalaiset saavat sosiaali- ja terveyspalveluja edelleenkin. Palvelujen järjestäminen toimii, joten kuntalaisten kannalta tilanne on ennallaan, Laajala sanoo.

Kunnissa ja valmisteluelimissä alkaa Laajalan mukaan aktiivisen tarkkailun vaihe.

– Nyt seurataan kaikissa kunnissa ja maakunnan valmisteluelimissä, mitä toimitusministeristö tekee ja mihin se ottaa kantaa. Ja miten ministeriöt ohjeistavat vai ohjeistavatko lainkaan.

– Minun mielestäni valmistelua on vaikea jatkaa, kun ei ole tiedossa seuraavan hallituksen kanta ja linjaukset. Seurataan nyt rauhassa tilannetta, tuleeko mahdollisesti jotain parlametaarista ohjeistusta.

Oulun kaupungilla on yli kymmenen asiantuntijaa joko 40- tai 60-prosenttisesti osallistunut suunnittelutyöhön. Joitakin toimihenkilöitä on virkavapaalla omasta työstään.

– Eli iso porukka on valmisteluissa mukana. Suurin osa sopimuksista on päättymässä maaliskuun lopussa: oma kantani on, että sopimuksia ei jatkettaisi, jos kerran ei ole tiedossa, miten suunnittelua jatketaan.

– Kannattaako käynnistää valmistelua, ennen kuin tiedetään, mitä pitää valmistella? Tästä voi ainakin oppia, miten valmistelua käynnistetään ja missä vaiheessa.

Kaupunginjohtaja korostaa, että palvelujen kehitystyö jatkuu joka tapauksessa.

– Palvelurakenteessa ovat erikseen tarkastelussa 75-vuotiaat ja vanhemmat, mielenterveysasiakkaat ja kolmanneksi perheiden palvelut.