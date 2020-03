Oulun kaupunginhallitus käsitteli koronaa maanantaina: Kokouksia perutaan, lomautukset uhkaavat henkilöstöä

Nyt pitää ensimmäisenä järkeistää tiukkoja etätyöohjeita. Jos määräyksenä kaupungin organisaatiossa on, että lapsen kotona olo on este etätyölle ja päiväkotiin ei saa norminuhaista lasta viedä, ei tämä tue tilanteen edellyttämää vastuullista järjen käyttöä. Toki hyvksikin tilannetta käytetään, mutta se on marginaalista. Eri asia on, kuinka palataan takaisin " normaaliin " mitä entistä ei tule.

Tilanne on vakava, vastuullisuutta ja huolenpitoa muista tarvitaan ja sitä löytyy. Lieveilmiöitä ja rikollisuuttakin ilmenee, valmiuslaki auttaa viranomaisia siinä.

Itse asiassa, nyt tarvitaan sitä joskus mainostettua talvisodan henkeä. Keltainen lehdistö, media, nyt vastuullisuutta meiltä kaikilta.