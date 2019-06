1. "Huono johtaminen" ei ole korruptiota. Sille on oma sana: epäpätevä - joka ei ole rikos.

2. "Jokaisella on velvollisuus puuttua havaitsemaansa epäkohtaan." - miten ihmistä rangaistaan joka ei puutu epäkohtaan jos se on velvollisuus. Eikö epäkohta pidä ensin varmentaa? Kuulostaa Stasi meiningiltä.

3. "Lainsäädäntö asettaa päätöksenteolle reunaehdot, ja eettisyyden arviointi alkaa siitä, mihin laki loppuu, ohjeissa todetaan."

Valitettavasti etiikka on lain yläpuolella, ei jatkeena. Laki voi olla epäeettinen - esim. ihminen voidaan todeta syylliseksi vihapuheesta ilman vihapuheen määritelmää. Tällöin etiikka joka on johdettu tästä johtaa käytökseen jossa "eri mielipide" onkin vihapuhe.