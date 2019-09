Oulun kaupunginhallitukselle "työrukkanen" – tehtävänä talouden selvitystyön poliittinen ohjaus sekä päätöksentekokulttuurin parantaminen

Kaupunginhallituksen puheenjohtajatoimikunnalle voidaan antaa myös muita tehtäviä. Toimikunta ei tee päätöksiä, vaan valmistelee asioita kaupunginhallitukselle.

Toimikunnan odotetaan parantavan osaltaan myös Oulun nilkuttavaa päätöksentekokulttuuria.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina perustaa kaupunginhallitukseen ryhmien puheenjohtajatoimikunnan. Sen toimikausi kestää kuluvan valtuustokauden loppuun.

Toimikunnan kärkitehtävänä on kaupungin tilaaman ulkopuolisen, taloutta ja toimintaa arvioivan konsulttityön poliittinen ohjaus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen (kesk.) sanoo.

Muitakin tarpeita toimikunnalle on. Sille muun muassa siirretään työt johtamisjärjestelmää valmistelevalta toimikunnalta, joka päätettiin maanantaina lakkauttaa.

Toimikunta ei tee päätöksiä, vaan se valmistelee "työrukkasena" kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevia asioita.

Aivan tyhjästä toimikuntaa ei polkaista pystyyn.

Kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajat ovat tähänkin saakka kokoontuneet keskustelemaan käsittelyyn tulevista kysymyksistä ja muistakin asioista ennen kokouksia. Kyse on kuitenkin ollut epävirallisesta toiminnasta.

– Haluttiin tehdä nyt siitä virallista toimintaa. Kokouksista tehdään muistiot ja jäsenille maksetaan korvaus menetetystä työajasta ja matkakorvaukset.

Tähän saakka ryhmäjohtajat ovat osallistuneet epävirallisiin palavereihin omalla ajallaan ilman korvauksia.

Aiemminkin yhteydenpitoa on hoidettu epävirallisissa puitteissa, mutta kaupungilla on ollut myös pysyviä kaupunginhallituksen alaisia jaostoja, joissa asioita on valmisteltu. Kuluvan valtuustokauden alkaessa pohdittiin esimerkiksi kehittämisjaoston tarvetta, mutta päätettiin olla nimeämättä sitä. Todettiin, että tarvittaessa voidaan perustaa joustavampia toimikuntia.

Oikarinen uskoo, että toimikunta lisää sitoutumista asioiden käsittelyyn ja edistää keskustelua poliittisten ryhmien sisällä.

– Viestiä menee omiin ryhmiin, mitä mieltä asioista on oltu toimikunnassa ja kh:ssa.

Sitä kautta tieto kulkee tehokkaammin myös valtuustoryhmiin, mikä voi omalta osaltaan edistää poliittista ohjausta ja tukea päätöksentekoa.

Oulun päätöksentekokulttuurissa riittää kehitettävää. Sitä on kritisoitu monen valtuutetun toimesta.

– Poliittisen päätöksenteon kehittämisestä on hyvä tässä yhteydessä myös keskustella, kaupunginjohtaja Päivi Laajala sanoo.

Oulun poliittinen kulttuuri on Laajalan mukaan yhä kuntaliitoksen jälkeisessä muutostilanteessa, joka vie aikansa.

– Viiden kunnan yhdistyminen on merkittävä muutos, joka voi ylläpitää jännitteitä.

Eri kunnissa on ollut omat toimintamallinsa. Oulussa oli pitkä perinne konsensuksesta, jossa poliittiset ryhmät hakivat kompromisseja.

– Näkemysten yhteensovittaminen ottaa enemmän aikaa.

Laajala huomauttaa, etteivät kaikki haasteet johdu kuntaliitoksesta. Kaupungin taloustilanne ja elinkeinorakenne ovat muuttuneet, kunnat ja seudut eriytyvät. Moniin tilanteisiin kaupunki ei voi itse vaikuttaa.

Yhteistyökykyä mitataan jälleen viimeistään siinä vaiheessa, kun käsittelyyn tulevat ulkopuolisen konsultin arviointi talouden tasapainottamisesta. Odotettavissa on, että ainakin palveluverkosta syntyy kovaa vääntöä.

Toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Kyösti Oikarinen (kesk.) ja jäseniksi Juha Huikari (kesk.), Sami Pikkuaho (kok.), Mikko Raudaskoski (vas.), Tuija Pohjola (sd.), varapuheenjohtajaksi Jaana Iso-Hätälä (vihr.) sekä Jenna Simula (ps.). Varajäsenet: Matias Ojalehto (kesk.), Jarmo J. Husso (kok.), Hilkka Haaga (vas.), Pirjo Sirviö (sd.), Latekoe Lawson Hellu (vihr.) ja Juha Vuorio (ps.).