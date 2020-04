Oulun kaupungin yt-neuvottelut etenevät – 400 on jo päätetty lomauttaa määräaikaisesti: "Ennusteet ovat nopeasti huonontuneet, ja taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan mittavia"

Kaupungin työntekijöitä voidaan myös siirtää toisiin tehtäviin. Esimerksi päiväkodilla työskentelee lähihoitajia, joiden osaamista voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää toisaalla.

Oulun kaupungin koronaepidemian vuoksi aloitetut, koko kaupunkia koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkoivat tänään. Henkilöstötoimikunnassa käynnistyneen yt-menettelyn piirissä on koko kaupunkiorganisaatio eli peruskaupunki ja liikelaitokset.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja tilapalveluiden neuvottelut on jo saatu päätökseen. Lomautuksia on tulossa niiden työntekijöiden osalta, joiden työt ovat epidemian myötä estyneet.

– Nyt käydyt neuvottelut ovat koskeneet noin 750 henkilöä, joiden työnteko on keskeytynyt rajoitusten vuoksi. Heistä 400 lomautetaan tai on lomautettu määräaikaisesti. Loput jäävät vielä työnteon estymisen, ja siitä seuraavan palkanmaksun keskeytyksen piiriin. Määräaikaiset lomautukset kestävät pääosin kesäkuun loppuun asti, kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urponen kertoo.

Urponen ei vielä arvioi, kuinka suurta henkilöstömäärää neuvottelut tulevat kokonaisuudessaan koskemaan.

Verokertymät tulevat laskemaan

Hallintokuntien johtajat voivat päättää henkilöstön lomauttamisesta, kun tarve perustuu suoraan tai välillisesti viruspandemiaan.

Konsernihallinnossa yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet, ja seuraava neuvottelu käydään maanantaina.

Urposen mukaan sosiaali- ja terveysalelle on siirtynyt jonkun verran sellaisia työntekijöitä, joilla on alan koulutus.

– Heitä on perehdytystyyppisellä ohjauksella siirtynyt hyvinvointipalveluiden tehtäviin. Sivistys- ja kulttuuripuolella on myös tehty kartoitusta. Esimerkiksi päiväkodin puolella on lähihoitajataustaisia työntekijöitä, joita tarvittaessa voidaan siirtää. Työntekijöitä on myös siirretty Oulu-avun piiriin, Urponen sanoo

Kaupunginhallitus tulee käsittelemään koko kaupungin talousnäkymiä ja koronavaikutuksia tiistaina.

– Perjantaina vähän jo ennakoimme taloudellisia vaikutuksia, jotka tulevat ainakin tulopuolen osalta olemaan mittavia. Tämän vuoden ennusteet ovat nopeasti huonontuneet, ja verokertymät tulevat olemaan merkittävästi budjetoitua pienempiä. Seurataan, minkälaisia muutoksia kustannuksiin tulee ja arvioidaan, paljonko epidemian hoitaminen tulee maksamaan, Urponen sanoo.