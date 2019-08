Oulun kaupungin ympäristöohjelma hyväksyttiin – tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2040

Vihervasemmisto haluaisi kaiken rauhoittaa. Ei siitä ole mitään hyötyä. Suomi elää metsästä. Sanginjoen puut kumoon ja uutta kasvamaan tilalle.

Se on luonnon kulkua parhaimmillaan. Työllistävä vaikutus ja elämän ilo palaa myös metsiin. Ei täällä mikään parane seisottamalla paikoillaan.

Lopettakaa myös tuo vouhotus ilmastonmuutoksen ympärillä. Se on ollut ja on aina oleva vaikka ihminen haluaisi itse ilmat säätää.