Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelma hyväksyttiin

Tämä on jälleen tätä. Oulun kaupunki on mestari luomaan kaikenlaisia ohjelmia ja suunnitelmia, mutta on sitten aivan eri asia, miten niitä noudatetaan edes kaupungin organisaation sisällä. Kaupungin virkamieselimet ovat kyllä erittäin hyviä kuulemaan kuntalaisia asiassa kuin asiassa, mutta on eri asia KUUNNELLAANKO samalla. Kuuleminen ja kuunteleminen kun eivät ole synonyymejä.