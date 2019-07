Oulun kaupungin tonttihaku alkaa ensi viikolla – haettavana yhteensä 86 tonttia, eniten tontteja Korvenkylässä

Oulun kaupungin tonttihaku alkaa ensi viikon perjantaina. Tarjousten perusteella yksityisille ja perheille on haettavana yhteensä 86 tonttia.

Haukiputaan Niittyholmassa on haettavana 11 tonttia, Hiukkavaaran keskuksesta 10 tonttia, Hiukkavaaran Vaskikankaalta 10 tonttia, Kellon Letonrannasta neljä tonttia ja Kellon Kiviniemestä yksi tontti.

Kiimingissä tontteja on haettavana yhteensä neljä, joista yksi Kaista-Ahossa ja kolme Hakomäessä. Korvenkylästä tontteja on 13 kappaletta, Kiulukankaalta yksi kappale, Metsokankaalta yksi kappale ja Pateniemestä yksi kappale. Oulunsalon Niemenrannasta tontteja on haettavana 10 kappaletta.

Ritaharjussa tontteja on Jahtilassa kaksi kappaletta, Varpukankaalta 15 kappaletta ja Varpumetsästä kolme kappaletta.

Ammattirakentajille vuokrattavia asuntotontteja on yhteensä 19 tonttia. Vuokrattavia tontteja on Haukiputaan Holma-Haapajärjveltä kolme kappaletta, Kiimingistä yksi kappale, Oulunsalon Niemenrannasta yksi kappale ja Ritaharjusta yksi.

Hiukkavaarassa tontteja on yhteensä kymmenen kappalta, joista kahdeksan keskuksessa ja kaksi Vaskikankaalla. Korvenkylässä tontteja on kaksi kappaletta ja Talvikankaalla yksi kappale.

Korjattu juttua kello 11.43: tontteja tulee haettavaksi yhteensä 86 kappaletta, ei pelkästään myytäväksi.