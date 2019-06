Oulun kaupungin puhelinliikennettä vaivannut vika saatiin korjattua, puhelinyhteydet toimivat normaalisti

Ihmiset juoksevat turhaan joka kuukausi terveysasemalla otattamassa verikokeita ja virtsanäytteitä. Kilpirauhaslääkkeen voi jättää pois, mikäli saa riittävästi jodia suolasta (kilpirauhanen tarvitsee jodia jotta toimii hyvin), säästyy rahaa. Jodipitoista suolaa pitää saada joka päivä huomattavasti enemmän kuin sen saantisuositus on. Totta on, että hoitoalan työntekijät eivät osaa työtään ja lääkärit haluavat lääketehtailta hyvät bonukset.

Iäkkäälle sukulaiselleni lääkäri määräsi kilpirauhaslääkkeen ja verenpainelääkkeet kaupungin terveysasemalla. Sukulaisvanhus vietiin yksityiselle lääkärille pahoinvoinnin vuoksi koska ei saatu aikaa Oulun kaupungin terveysasemalle ja lääkäri sanoi, että sukulaiseni ei tarvitse niitä määrättyjä lääkkeitä, vanhus on terve. Nyt vanhus virkeä ja voi hyvin.

Hyvä kun puhelinyhteys terveysasemille pätkii! Voidaan hyvin!