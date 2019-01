Oulun kaupungin perustama arviointiryhmä: Koululaisille halutaan antaa entistä enemmän keskusteluapua ja turvallisen somenkäytön harjoittelua

Turvallisen some-käytön harjoittelua, nimenomaan sitä. Mutta myös aikuisen valvovaa silmää. Se kun nimittäin ei kaikkien kohdalla riitä, että tietää, mikä on sallittua ja turvallista. Rajoja pitää testata, kavereille pitää näyttää jne. En usko, että kaikki nytkään tapahtuneet ovat olleet täysin viatonta chattailyä, vaan tietty kielletyn hedelmän maku on houkutellut. Eihän esim. tieto siitä, että alkoholin ja tupakan hallussa pito alaikäisiltä on kielletty ole estänyt niiden käyttöä alaikäisiltä. Tuskin on tiedon puutteesta kysymys. Miten olisi, jos liittymän tietojen perusteella alaikäisille tulisi automaattisesti tietyt estot some-alustoille, joka osaltaan estäisi holtittoman käytön?