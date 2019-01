Oulun kaupungin Matkapalvelukeskus on saanut asiakkailta moitteita – hyvinvointilautakunnan mukaan puutteita on korjattu

Oulun kaupungin Matkapalvelukeskus (MPK) on saanut syksyn ajan kritiikkiä huonosta toimivuudesta. Joukko asiakkaita vaati hyvinvointilautakunnalta toimia ongelmien korjaamiseksi. Matkapalvelukeskusta moititaan siitä, että kyytejä tilattaessa ei ole varmuutta, tuleeko se ajallaan. Myöhästymisiä sattuu usein, mikä aiheuttaa harmeja asiakkaille ja vaikeuttaa avustajien työtä.

Lautakunnan vastauksessa myönnetään, että esitetyt puutteet ovat totta, mutta niitä on korjattu yhteistyössä asiakkaiden, välittäjien ja kuljetusyrittäjien kanssa syksyn ja loppuvuoden aikana.

Matkojenvälityskeskuksen välittäjien määrää on lisätty kahdeksalla henkilöllä, ja palveluneuvojien sijaisia on koulutettu lisää. Kyytien välitystä on automatisoitu ja välitysohjelman kapasiteettia lisätty.

Myöhästymisiä pyritään välttämää muuttamalla ajo- ja palveluaikoja hitaammiksi. Työntekijät seuraavat aiempaa tarkemmin kyytien tilausten määrää, ja välittäjäyrityksiltä edellytetään aiempaa tarkemmin, että henkilöstöä on tarkemmin.

Vastauksessa todetaan, että muun muassa edellisten toimien takia päiväaikaisen välityksen puhelimeen vastaamisnopeus on parantunut. Keskimääräinen jonotusaika on noin kolme minuuttia. Yli 15 minuuttia kestävät jonotusajat ovat selvästi vähentyneet.

Kaupunki on korvannut asiakkaille myöhästymisistä johtuneita taloudellisia menetyksiä silloin, kun syy on ollut toimimattomissa kuljetuspalveluissa.

Hyvinvointilautakunta toteaa, että kokonaan ongelmista ei ole päästy vieläkään, mutta ongelmat ja palautteet ovat vähentyneet.