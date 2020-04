Koulujen sulkemisen vaikutus epidemian leviämiseen on 2-4 %. Riskit on muutenkin siis minimissä. Lapsille on sulkemisesta huomattavasti enemmän haittaa.

Asioita voi lähestyä vaikka millä nyyh-kyynel-äidinvaistotunteilla mutta oikeasti koko yhteiskuntaa koskevat päätökset kuuluu tehdä järjellä.