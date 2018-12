Oulun kaupungin kotihoidossa otettiin käyttöön sähköinen ovenavaus – puhelimessa oleva sovellus avaa asiakkaan oven

Oulun kaupungin kotihoidossa ja turvapalveluissa on otettu käyttöön sähköinen ovenavaus, minkä tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ja helpottaa kotihoidon työtä. Turvapalvelulaitteita ja hälytyksen vastaanottojärjestelmiä on asennettu ensimmäisenä Tuirassa. Asennuksia tehdään noin 1800 asiakkaalle koko Oulun alueella.

– Asiakkaan oven sisäpuolelle asennetaan lukkomoduuli, jonka kotihoidon ja turvapalveluiden työntekijät voivat avata käyttämällä Bluetooth-yhteyttä ja puhelimessa olevaa sovellusta, kertoo kotihoidon kehittämiskoordinaattori Sirpa Saarela.

Kotihoidossa on asiakkaita, joiden luona täytyy käydä neljäkin kertaa päivässä ja avaimien kanssa toimiminen on ollut ajoittain hankalaa.

– Jos käytössä on vain yksi avain, hoitajat ovat joutuneet sopimaan matkan varrella, missä vaihtavat avaimet, että seuraava hoitaja pääsee iltakäynnille samaan asuntoon, Saarela kertoo.

Itä-Tuiran kotihoidon sairaanhoitaja Heli Leskelän mukaan sähköinen ovenavaus on toiminut Tuirassa moitteettomasti.

Teknologian vahvistaminen ja hyödyntäminen ikäihmisten hyvinvointipalveluissa on osa vanhustyön kehittämistä. Viimeisimpänä lautakunta on päättänyt muun muassa lääkerobotin käyttöönotosta.

– Meillä on käytössä kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä, johon suunnitellaan työntekijöille mahdollisimman loogisesti asiakastarvetta vastaava työsuunnitelma. Siinä tavoitteena on, että saataisiin yhä vähemmäksi toimistolla vietettyä aikaa. Ennen tätä sähköistä ovenavausjärjestelmää työntekijät ovat joutuneet hakemaan avaimia esimerkiksi toimistolta ja kaikki se aika on pois asiakkaan ajasta, kertoo vanhustyön johtaja Anna Haverinen.