Oulun kaupungin kesätyöpaikat ovat pian haussa – yli 900 kesätyöharjoittelupaikkaa yli 18-vuotiaille

Oulun kaupunki tarjoaa kesätyöharjoittelupaikan yli 900 oululaiselle opiskelijalle.

Työnkuvat voivat pitää sisällään esimerkiksi viheralueiden hoitoa, päiväkodeissa tai ikäihmisten parissa työskentelyä tai vaikkapa kulttuurialan töitä.

Harjoittelijoille on tarjolla työtehtäviä kaupungin eri palvelualueilla ja liikelaitoksissa.



Kesätyöharjoittelupaikkoja voivat hakea kaikki oululaiset opiskelijat, jotka täyttävät 18 vuotta 30. huhtikuuta mennessä. Harjoittelu kestää kuukauden, siitä maksettava palkka on 1 000 euroa ja työaika on 30 tuntia viikossa.



Kesätyöharjoittelupaikat ovat haettavissa 11. helmikuuta – 10. maaliskuuta Oulun kaupungin verkkosivuilla.