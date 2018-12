Oulun kaupungille palkinto Slushissa: Lääkäripalveluista vastaavalle palvelupäällikölle pitchaus-kisan voitto

Oulun kaupungin lääkäripalveluista vastaava palvelupäällikkö Eila Erkkilä on voittanut julkisen sektorin pitchaus-kilpailun Slushin sivutapahtumassa.

Erkkilä edusti tapahtumassa Oulun kaupungin hyvinvointipalveluita. Hän ideoi kolmen minuutin puheenvuorossaan, miten potilaiden odotushuoneessa käyttämän ajan voi hyödyntää sopivin mobiilisovelluksin.

Slushin sivutapahtumassa Moving on up – partner with public sector for growth in health esiteltiin, millaisia hankkeita terveydenhuolto voi tulevaisuudessa toteuttaa start up -yritysten kanssa. Samalla tuotiin esille, miten julkinen sektori voi investoida uusiin ideoihin. Tapahtuman tarkoitus on vauhdittaa kasvuyritysten ja julkisen sote-järjestelmän yhteistyötä.

Tilaisuuden järjestivät sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Business Finland ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).