Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja: EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinnasta luovuttava

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen ehdottaa EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinnasta luopumista.

– EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinnasta on luovuttava. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään ennen oleskeluluvan myöntämistä, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU-alueella jo saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään. Tämä harkinta on turha ja byrokraattinen. Yritykset tietävät viranomaisia paremmin omat osaamistarpeensa, Tuovinen sanoo tiedotteessa.

Tuovisen mukaan joillakin aloilla saatavuusharkintaan liittyvä byrokratia pitkine lupakäsittelyaikoineen on nousemassa kasvun hidasteeksi.

Esimerkkinä hän käyttää Oulaisia, jonne on kehittynyt viime vuosina yksi Suomen suurimmista kiven louhinnan ja jatkojalostuksen keskittymistä. Kotimaasta on ollut vaikeuksia löytää työvoimaa alalle, joten katseet ovat suuntautuneet ulkomaille Kiinaa myöten.

– Oulaisissa toimiva yritysryhmä tarvitsee pikaisella investointien aikataululla tänä vuonna noin 50 ja ensi vuonna noin 100 työntekijää. Yritysryhmällä on tarkoitus jatkossakin kasvattaa huomattavasti kiven louhintaa ja raakakiven jatkojalostusta Oulaisissa, mutta työvoimaa ei ole saatu, vaikka kuinka olemme tehneet työvoiman hakua yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Onkin päädytty nykysääntöjen mukaisesti, hitaalla prosessilla, tuomaan työntekijöitä Kiinasta, jossa työvoimaa tälle alalle olisi heti runsaasti tarjolla, kertoo Oulaisten kaupungin elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari tiedotteessa.

Rajoitteeksi ovat kuitenkin nousseet Soinsaaren mukaan työvoiman saatavuusharkinnanvaraisuuden ehdot.

– Kyseessä on nyt kolme ammattinimikettä, jotka tässä meidän tapauksessamme tulisi saada vapautettua saatavuusharkinnasta. Suuri ongelma on myös työlupaprosessi, joka kestää todella pitkään. Eräs työnantaja kertoi tänään, että nyt sisässä oleva työlupahakemus on tehty Migriin marraskuussa 2018, ja vielä ei ole tullut vielä vastausta, sanoo Soinsaari.

Skoda Transtechille työvoiman saanti haasteellista

– Meillä on työntekijöitä paristakymmenestä maasta, joista vahvimmin ovat edustettuina Venäjä ja Puola. Venäjä ei ole EU:ssa, joten sen suhteen lupaprosessit voivat olla hitaita. Näkemykseni mukaan työvoiman saatavuusharkinta ja lupaprosessien byrokraattisuus eivät ole kasvun este, mutta hidaste ne voivat olla. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että emme ole yksin tämän haasteen kanssa: Kainuussa on tällä hetkellä yli tuhat avointa työpaikkaa. Mielestäni ratkaisu pitäisi löytyä ulkomaisen ja kotimaisen työvoiman sekä koulutuksen yhdistelmänä, sanoo Skoda Transtech Oy:n toimitusjohtaja Lasse Orre tiedotteessa.

Oulun kauppakamarin mukaan työperusteinen maahanmuutto on Suomelle välttämättömyys, jotta yrityksille riittää henkilöstöä ja hyvinvointivaltion rahoitus voidaan turvata.

– Meidän on pystyttävä houkuttelemaan Suomeen huippuosaamista ja ammattilaisia myös ulkomailta. Sujuvat lupaprosessit ovat yksi keino houkutella aktiivisesti osaajia ulkomailta. Lupaprosessit on viipymättä sujuvoitettava asiakaslähtöisiksi digitalisaatiota hyödyntäen. Työhön perustuvien oleskelulupien käsittelyajaksi on saatava lakiin maksimiksi kuukausi. Tavoitteena tulee kuitenkin olla keskimääräisesti alle viikon käsittelyaika, Jari P. Tuovinen sanoo.