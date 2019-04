Oulun kauppahallin remontti tarvitsee 1,4 miljoonaa lisää rahoitusta – koko summa ei mene välttämättä remonttiin

Melkoista vatulointia on tämän kaubamajan ympärillä kun ensin ajetaan kauppiaat pois ja sitten ajetaan vasta suunnittelemaan mitä pitää remontoida. Moni lopetti ja ne jotka eivät lopettaneet eivät varman koskaan tule tkaisin jos tuo kauppahalli saadaan vielä joskus siihen käyttöön mihin se on joskus tehty. Pois lähteneet ovat joutuneet jokatapauksessa investoimaan jotain uusiin tiloihin jos meinaavat toimintaa jatkaa niin vaikea uskoa, että ihan noin vain luopuisivat investoinneistaan.

Kaupungilla vaikuttaa olevan pallo niin hukassa kuin vain voi kun sitä hotelliakaan ei vaikuttaisi tulevan torin laitaan ja saa nähdä miten sen saunakompleksin kanssa käy. Kaupunki joutuu pistämään runsaasti rahaa likoon jos meinaa ne venepaikat laittaa sinne minne ne on nyt súunniteltu. Siinä Teatteritalon sivustalla ei ole tarpeeksi vettä ja jos sitä meinataan syventaa niin täytyy alkaa louhimaan kalliota ja siinä kohtaa voi Teatteritalokin kärsiä.

En ihmettelisi lainkaan jos kauppahallin katolla remontin jälkeen komeilisi Arinan logo ja se varmaan sopisi myös asiakasomistajille.