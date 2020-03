Kai ne päättäjät kohta kertovat kuinka mahtavasti tämäkin remontti ja sen jälkihoito on mennyt. Halli on kohta jotain muuta kuin kauppahalli, mutta sehän on päättäjien toive. Aika lyhytnäköistä on se, että paikka on suunniteltu enemmän matkailijoiden kuin vakikäyttäjien varaan.